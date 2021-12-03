Пермь, 3 декабря, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В Перми суд вынес приговор в отношениидиректора компании. Женщину признали виновной в присвоении имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения и в составе группы. Об этом сообщает краевая прокуратура.

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Установлено, что глава компании совместно с пятью соучастниками при исполнении госконтракта похитила свыше 80 млн рублей. Так, в 2016—2017 годы был заключен контракт с управлением Росимущества по Краснодарскому краю. В его рамках осуществлялась реализация арестованного имущества должников в рамках исполнительного производства. Выяснилось, что полученные от продажи деньги не перечислялись Росимуществу. Злоумышленники присваивали их себе. Ущерб Федеральному агентству по управлению государственным имуществом и коммерческому банку, который также являлся взыскателем по ряду исполнительных производств, оценили в более чем 80 млн рублей.

Суд приговорил главу компании к четырем годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Кроме того, женщина оштрафована на 500 тыс. рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

Известно, что ранее вынесен приговор в отношении одного соучастник. Остальные находятся еще под следствием.