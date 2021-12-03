Москва, , 09:51 — REGNUM Позицию по вопросу проверки QR-кодов, которые подтверждают факт вакцинации от COVID-19, при продаже билетов на авиарейсы изменил Минтранс РФ. Об этом 3 декабря сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

QR-код Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации источника, в том момент, когда такую проверку сделают обязательной, QR-код будет необходимо предъявлять только перед регистрацией на рейс.

«QR-коды не будут требовать на этапе продажи билетов», — отмечается в материале издания.

Также указывается, что, как предполагается, после приобретения билета на самолет пассажир не имеющий сертификата о прохождении вакцинации, который зарегистрирован на портале Госуслуг, получит от авиакомпании уведомление о необходимости его получить.

«Если сертификат к этому моменту (к началу регистрации на рейс. — ред.) так и не появится на Госуслугах, авиакомпания расторгнет договор перевозки и в течение 30 дней должна будет вернуть полную стоимость билета», — отметили источники.

При этом они указали, что Минтранс намерен представить такое свое мнение 7 декабря на встрече с депутатами в комитете по транспорту Госдумы.

Отметим, ранее предлагалось проверять наличие QR-кодов при покупке авиабилетов. Также рассматривается возможность введения аналогичных требований на железнодорожном транспорте.