Лондон, , 09:51 — REGNUM Реальная угроза, которую может представлять новый штамм коронавируса «Омикрон», вряд ли будет определена раньше следующего года. Об этом заявили учёных из консультативной группы при правительстве Великобритании, сообщает газета Independent.

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Эксперты из британской научной группы по моделированию пандемий гриппа считают, что для определения опасности новой разновидности SARS-CoV-2, вызываемого им уровня госпитализаций, а также вероятной способности штамма обходить уже имеющийся у пациентов иммунитет потребуется около месяца.

Специалисты подчёркивают, что «расслабляться» можно будет начать только если через месяц не будет наблюдаться резкого роста госпитализаций из-за штамма «Омикрон». Однако в случае резкого ухудшения ситуации, это будет заметно гораздо раньше — в течение пары недель, считают в экспертной группе.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США заявили, что новый штамм коронавируса «Омикрон», обнаруженный в ЮАР, может оказаться устойчивым к существующим вакцинам от COVID-19. На это могут указывать его многочисленные мутации.