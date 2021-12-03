Брюссель, , 09:51 — REGNUM Европейский фонд обеспечения мира окажет помощь Грузии, Молдавии и Украины для укрепления их вооруженных сил. Об этом сообщает пресс-служба Совета Евросоюза.

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«Эти меры направлены на укрепление потенциала стран-бенефициаров в военных и оборонных вопросах с целью повышения внутренней устойчивости и мира», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, фонд будет поставлять «нелетальное» оборудование медицинского и инженерного назначения, а также транспортные средства. Молдавии планируется оказать помощь в размере $7 млн, Грузии — на $12,5 млн, а Украине — на $31 млн.

Сообщается, что оказание помощи будет зависеть от того, как в странах соблюдают права человека. Программа рассчитана на три года.