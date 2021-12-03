Воронеж, , 09:50 — REGNUM Рост заболеваемости COVID-19 среди детей отмечен в Воронежской области. Данные прозвучали 2 декабря на заседании регионального оперативного штаба, сообщили в пресс-службе облправительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

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По информации руководителя управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игоря Механтьева, ситуация с заболеваемостью в регионе остаётся сложной, но обстановка стабилизируется.

В целом снижение заболеваемости относительно четырёх последних недель составило 3,1%. В то же время на минувшей неделе зафиксирован рост заболеваемости среди детей — на 23%, а заболеваемость ковидом среди детей до шести лет подскочила сразу на 36%.

Как сообщало ИА REGNUM, ежесуточно в Воронежской области регистрируется 750−740 случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших подбирается к 180 тысячам, скончались уже почти 9 тыс. человек.