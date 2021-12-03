Москва, , 09:49 — REGNUM Сегодня, 3 декабря, президент России Владимир Путин поздравил юристов с профессиональным праздником — Днём юриста, сообщается на сайте Кремля.

Юрист Chuiandlau.com.hk

Президент подчеркнул, что перед юридическим сообществом России стоят серьёзные, востребованные задачи, главные из которых — разработка качественных проектов законов и подзаконных актов и оказание бесплатной правовой помощи гражданам.

«Труд юриста требует глубоких знаний в сфере законодательства, умения применять их на практике. И конечно, твёрдой приверженности незыблемым традициям отечественной юриспруденции», — отметил Путин и пожелал юристам успехов.

ИА REGNUM ранее сообщало, свои поздравления российским юристам по поводу их профессионального праздника направил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Читайте также: Мишустин поздравил юристов России с профессиональным праздником