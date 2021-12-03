Абакан, , 09:47 — REGNUM Ещё 13 жителей Хакасии стали жертвами коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 декабря в республиканском правительстве.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

По данным регионального оперштаба, скончались восемь женщин (62 года, 66 лет, 66 лет, 66 лет, 70 лет, 79 лет, 89 лет, 92 года) и пятеро мужчин (49 лет, 70 лет, 72 года, 72 года, 77 лет).

С 1 января 2021 года в Хакасии умер 1291 человек с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в республике выявлен 161 носитель коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии COVID-19 диагностировали ещё у 161 человека