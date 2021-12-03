Киев, , 09:44 — REGNUM Глава офиса президента Украины Андрей Ермак второй раз за неделю провел телефонный разговор с советником президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейком Салливаном.

США и Украина (сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine

«Был еще один важный телефонный разговор с Джейком Салливаном. По-настоящему дружеская и продуктивная беседа по широкому кругу тем текущей внутренней и внешней политики», — написал Ермак в Twitter.

Он добавил, что «очень ценит такое постоянное и эффективное общение и в целом качественно новый уровень сотрудничества между двумя странами».

Ранее, 26 ноября, также состоялся телефонный разговор между Ермаком и Салливаном.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября ромощник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой офиса украинского президента Андреем Ермаком.

Читайте также: Помощник Байдена встретился с главой МИД Украины