Якутск, , 09:42 — REGNUM В Якутии 67,6% жителей сделали первую прививку от коронавируса. Доля вакцинированных в Якутске составляет 71,68%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря в оперативном штабе республики.

Вакцинация Фото страницы правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте»

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В двух районах — Момском и Аллаиховском — привито более 85% взрослого населения, в Среднеколымском, Жиганском, Нижнеколымском и Верхнеколымском — более 80%. Меньше всего вакцинированных якутян живут в Чурапчинском районе республики, там этот показатель составляет 54,1%.

За сутки в республике выявлено 254 новых случая коронавируса, в том числе 110 — в Якутске.

Как сообщало ИА REGNUM, до 15 января 2022 года продлены антиковидные ограничения в регионе. Меры ослаблены указом главы республики Айсена Николаева.