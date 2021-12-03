Кызыл, , 09:42 — REGNUM В Туве по данным синоптиков в декабре среднемесячная температура ожидается выше нормы на два градуса. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

Снегопад kristamonique

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Месячное количество осадков по прогнозам будет больше нормы. С 3 по 8 декабря местами ожидается небольшой снег.

Ночная температура будет колебаться в диапазоне от 15−20 до 25−30 градусов мороза. Днём столбик термометра местами поднимется до 2−7 градусов ниже ноля.

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