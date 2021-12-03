Ярославль, , 09:41 — REGNUM В Ярославле в ночь на 3 декабря скончался почётный гражданин Ярославля, заслуженный машиностроитель России Турсун Ахунов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Турсун Ахунов

Турсун Абдалимович Ахунов родился 30 октября 1937 года в городе Фрунзе Киргизской ССР. В 1962 окончил Ленинградский политехнический институт по специальности «инженер-механик».

В Ярославле оказался в 1966 году, где начал работу в ПАО «Автодизель», сначала инженером-конструктором, а затем заместителем начальника цеха.

С 1984 года возглавлял Ярославский электромашиностроительный завод, впоследствии — «ELDIN».

С 1996 по 2000 год был депутатом Ярославской областной думы.

Турсун Ахунов в 2003 году занесён Министерством промышленности науки и технологии РФ в энциклопедию «Лучшие люди России». Так же Турсун Абдалимович был доктором электротехнических наук, членом-корреспондентом Российской академии естественных наук и академиком Международной академии информатизации.

В 2017 году указом Президента награждён орденом Александра Невского. Звание почётного гражданина Ярославля было присвоено Турсуну Ахунову в 2018 году.