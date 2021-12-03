Вашингтон, , 09:41 — REGNUM В 2014 году Украина добровольно отдали России Крым и черноморский флот. Об этом 3 декабря написал в статье для журнала Newsweek экс-советник в конгрессе США Ариэль Коэн.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению бывшего советника, коррупция и некомпетентность украинских властей мешают им избавиться от зависимости от России.

«Киев должен преодолеть модель самосаботажа, которая была наиболее заметна в 2014 году, когда украинская армия отказалась от Крыма и собственного Черноморского флота», — написал в своем сообщении Коэн.

Также он добавил, что в данный момент Россия якобы «усиливает давление» на власти Украины с помощью «сосредоточения войск» на границе двух стран. При этом Коэн отметил, что российские власти якобы также используют энергетическую зависимость Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли заявил, что значительные интересы национальной безопасности США и стран НАТО «поставлены на карту» в ситуации на границе России и Украины.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.