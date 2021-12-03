Ижевск, , 09:40 — REGNUM В ЦИК Удмуртии направлено ходатайство о проведении регионального референдума против ограничения в правах граждан, которые не имеют документов о перенесенном COVID-19, сертификата вакцинации, а также против обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети юрист, глава регионального отделения партии «Яблоко» Ия Боронина.

QR-код Дарья Драй © ИА REGNUM

Она отметила, что на днях начнет процедуру сбора подписей в поддержку данной инициативы.

«На рассмотрении сейчас два законопроекта, которые прошли на прошлой неделе процедуру контрасигнатуры, одобрения региональными парламентами. На федеральном уровне решили закрепить все те ограничения, что на текущий момент уполномочены вводить власти субъектов», — пояснила она.

Боронина пишет, что в настоящее время ее личные аккаунты в социальных сетях «ломятся от жалоб на QR-коды и принуждение к вакцинированию под страхом отстранения от работы».

Как сообщало ИА REGNUM, Госсовет Удмуртии на сессии 23 ноября одобрил пакет правительственных законопроектов о введении QR-кодов. Данную инициативу поддержали 43 депутата регионального парламента, против проголосовали девять членов фракций КПРФ и «Справедливая Россия — За Правду». При этом в течение прошлой недели в Ижевске у монумента Дружбы Народов проходили пикеты против QR-кодов.

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