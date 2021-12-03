Волгоград, , 09:39 — REGNUM Табельное оружие для задержания водителя, нарушавшего правила дорожного движения, применили сотрудники полиции в городе Волжский Волгоградской области. Нарушителем оказался 16-летний подросток. Об этом сообщил пресс-центр МВД России.

ДПС Мвд.рф

Автомобиль, у которого были тонированы все стекла, включая лобовое, полицейские заметили 1 декабря на улице Пушкина. Водитель проигнорировал требования сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться. Полицейские начали преследование, нарушитель, пытаясь уйти от погони, совершал рискованные маневры. Инспектор ДПС принял решение о применении табельного оружия — были произведены предупредительные выстрелы в воздух и затем прицельные по колесам. Но даже с пробитыми шинами водитель пытался скрыться, совершил наезд на сотрудника полиции, а затем — столкновение с полицейским автомобилем. После этого водитель выскочил из автомобиля и попытался скрыться.

«Водителем-лихачом оказался 16-летний подросток. Сотрудником территориального подразделения СКР в отношении него возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Кроме того, по фактам нарушений Правил дорожного движения сотрудниками полиции составлены административные протоколы», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате применения табельного оружия пострадавших нет. Служебная проверка подтвердила законность действий сотрудницы полиции.