Кабул, , 09:38 — REGNUM Financial Times назвала Сотуде Форутан, студентку-подростка из Герата, Афганистан, одной из 25 самых влиятельных женщин в мире в 2021 году.

Сотуде Форутан недавно выступила перед местными официальными лицами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с протестом против закрытия школ для девочек, а несколько дней спустя школы для девочек в Герате были открыты для учащихся.

Лауреат Нобелевской премии мира Малала Юсуфзай, пакистанская правозащитница, написала о Сотуде в Financial Times:

«Она протестовала против действий Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и призвала к открытию школ для девочек в Герате. Ее бесстрашие и энергия вынудили администрацию «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Герате разрешить девочкам вернуться в среднюю школу».

Малала Юсуфзай добавила, что Сотуде осмелилась защищать право девочек на образование, и что мир должен прислушаться к ее голосу и голосу девочек во всем мире.

Так, имя Сотудех Фороутан попало в список 25 самых влиятельных женщин мира наряду с такими известными женщинами, как спикер Конгресса США Нэнси Пелоси, президент Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала, актриса Скарлетт Йоханссон и некоторые другие известные женщины.

Сотуде Форутан 15 лет, она учится в частной школе в Герате. Ее речь перед местными официальными лицами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была широко освещена, а Малала Юсуфзай беседовала с ней в Интернете.

Ежегодно британская Financial Times публикует список из 25 влиятельных женщин мира, которые осуществляют деятельность в сфере поддержания мира и благотворительности для женщин.