Парфино, Новгородская область, , 09:44 — REGNUM Следственное управление по Новгородской области начало доследственную проверку по факту происшествия с пассажирским автобусом на автодороге «Парфино-Подлитовье». Об этом 3 декабря сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.

ДТП с автобусом в Новгородской области. Пресс-служба УМВД России по Новгородской области

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вечером 2 декабря на автодороге «Парфино-Подлитовье» в Новгородской области 60-летний водитель, управляя автобусом, выполняющим рейс по маршруту из посёлка Парфино в деревню Сергеево, не справился с управлением и совершил съезд в кювет по ходу движения. В момент ДТП в салоне автобуса находилось десять человек. Двум пассажирам — женщинам 72-х и 73 лет потребовалась медицинская помощь.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение на предмет наличия либо отсутствия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — уточнили в ведомстве.

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