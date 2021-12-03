Калуга, 3 декабря, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В Калужской области в 2021 году из незаконного оборота в изъято более 200 единиц огнестрельного оружия и четыре тысячи боеприпасов, сообщает 3 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на прокуратуру региона.

Фото пресс-службы УФСБ по Калужской области Изъятое оружие времён войны

Особое внимание правоохранителями области уделено вопросам выявления и ликвидации подпольных мастерских по изготовлению оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств кустарным способом, а также поступления в незаконный оборот оружия, найденного в местах боёв периода Великой Отечественной войны. В 2021 году силовиками из незаконного оборота изъят 21 кг взрывчатых веществ.

Прокуратурой в суд направлено уголовное дело в отношении трёх участников организованной преступной группы, причастных к незаконному обороту оружия. Пресечена деятельность организованной группы, совершавшей преступления с применением изготовленного кустарным способом огнестрельного оружия. Правоохранительными структурами области в 2021 году проведены ряд совместных мероприятий по обнаружению и изъятию незарегистрированного оружия.