Пермь, , 09:34 — REGNUM Пермский краевой суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор 45-летнему жителю Перми. Он признан виновным в убийстве, разбое, хранении и перевозке огнестрельного оружия, незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Суд Sledcom.ru

Будучи тренером по боевым единоборствам, пермяк совершил ряд тяжких преступлений на территории Перми. В 2009 года убита супружеская пара. Злоумышленник знал о наличии крупной суммы денег (более 1 млн рублей) у своего знакомого. Путем обмана тренер с соучастниками попал в квартиру горожанина и застрелил женщину. Затем ее мужа подвергли жестоким пыткам, чтобы узнать, где хранятся деньги и ценное имущество. От полученных травм жертва скончалась на месте.

Преступники обыскали квартиру и вынесли ценное имущество и деньги. Уходя, преступная группа закрыла дверь на ключ. При этом убийцы знали, что дома остался беспомощный шестимесячный ребенок.

Кроме этого, в 2011 году спортсмен дважды уличен в сбыте наркоманам героина весом более 120 граммов.

Суд назначил тренеру наказание в виде пожизненного лишения свободы. Уголовное дело в отношении соучастников преступления выделено в отдельное производство, ведется следствие.