Кабул, , 09:33 — REGNUM Ряд местных журналистов и представителей средств массовой информации жалуются на ограничения свободы слова и СМИ в Афганистане. Они говорят, что доступ к информации ограничен с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль страну, и многие правительственные ведомства не делятся информацией со СМИ и журналистами.

По словам журналистов, многие государственные органы не указывают свои источники информации, чтобы журналисты могли связаться с ними для получения материалов. Из-за этого доступ к информации очень ограничен. Некоторые провинциальные журналисты также сообщили газете «8 Собх», что в некоторых случаях их вызывали местные официальные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за публикацию критических материалов и даже получали предупреждения.

Однако «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обеспечивает безопасность журналистов и заявляет, что облегчит доступ к информации, рекомендовав представителей прессы руководству службы безопасности в провинции.

Однако один провинциальный журналист, который не пожелал называть своего имени, сообщил «8 Собх», что многие правительственные ведомства не имеют возможности предоставлять репортерам правдивую и точную информацию. Он добавил, что работает в одной из центральных провинций страны; журналисты большей частью приглашаются на официальные мероприятия правительственных учреждений, но на этих мероприятиях не происходят события, которые интересуют журналистов.

По словам этого провинциального корреспондента, в местных СМИ сложно публиковать критические статьи и репортажи, а журналисты, выступающие против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), преследуются. Он добавил, что за последние три месяца местные чиновники «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вызывали его в свои офисы около семи раз. По его словам, отношение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к СМИ на местах ведет к самоцензуре журналистов.

Другой местный репортер говорит, что после падения предыдущего правительства свобода СМИ была жестко ограничена в провинциях и даже достигла «нулевой отметки». Он рассказал, что однажды после того, как была опубликована критическая новость, местный губернатор талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) лично вызвал его в свой офис и предупредил, чтобы он больше не публиковал критические материалы. Репортер говорит, что на одной публичной встрече к нему было проявлено резко отрицательное и унижающее отношение.

Согласно информации, которой журналисты из некоторых провинций поделились с газетой «8 Собх», администрация"Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинциях следит за содержанием местных СМИ и не разрешает публиковать критический контент. По словам этих журналистов, в некоторых случаях местным СМИ приказывают опубликовать статью «принудительно». Это подтвердили, как минимум, два репортера провинциальных СМИ, которые не пожелали называть их имен. Уже поступали сообщения о контроле «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) над освещением событий в СМИ в некоторых провинциях.

Журналист из провинции Бамиан, который также не пожелал называть своего имени, сказал «8 Собх», что в первые же дни после падения предыдущего правительства была уничтожена свобода слова. По его словам, когда журналисты не чувствуют себя в безопасности, они никогда не смогут правдиво освещать события. По словам этого корреспондента, граждане также не могут свободно выражать свои взгляды и мнение в средствах массовой информации, потому что они боятся жесткой реакции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По словам местных репортеров, они сталкиваются с самоцензурой, и люди все менее охотно общаются с репортерами.

Местные журналисты жалуются на ограничение свободы СМИ и отсутствие доступа к информации, а возглавляемое «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правительство неоднократно говорило о работе со СМИ. Пресс-секретарь министерства внутренних дел «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Саид Хости сообщил на встрече в Кабуле 1 декабря, что предпринимаются усилия по назначению пресс-секретарей в органах безопасности всех 34 провинций страны. По словам Хости, введение должности пресс-секретарей в управлениях безопасности провинций облегчит доступ к информации. Он также заверил журналистов, что их не должны беспокоить вопросы безопасности.

Однако официальные лица Ассоциации свободных журналистов заявляют, что опросы затрудняют доступ журналистов к ресурсам и информации. На встрече в Кабуле глава организации Рахимулла Самандар призвал возглавляемое «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правительство сотрудничать с журналистами в различных областях, включая свободный доступ к информации.