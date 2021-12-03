Варшава, , 09:33 — REGNUM 2 декабря в первом чтении Сейм Польши отклонил законопроект о полном запрете абортов, подготовленный фондом «За право на жизнь» и внесенный в Сейм комитетом законодательной инициативы «Стоп абортам». Об этом сообщает Polskie Radio.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

В проекте предлагалось рассматривать прерывание беременности как убийство c наказанием за это лишением свободы на срок от 5 до 25 лет или пожизненным заключением.

За предложение об отклонении законопроекта в первом чтении проголосовал 361 депутат, против 48, воздержались 12.