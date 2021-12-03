Ульяновск, 3 декабря, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В Ульяновской области в 2022 году на газификацию населённых пунктов из регионального бюджета планируется направить 230 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания штаба, где обсудили итоги и планы по газификации.

Ulgov.ru Запуск газоснабжения в Мелекесском районе Ульяновской области

Заседание прошло под председательством губернатора Алексея Русских. По его словам, в настоящее время газифицировано 78% населённых пунктов, в том числе в сельской местности — 54%.

«Это неплохие показатели, но за этими цифрами стоят сотни домов, нуждающихся в газификации. Нашей стратегической целью является стопроцентная газификация населённых пунктов к 2030 году», — подчеркнул Алексей Русских.

Губернатор напомнил о работе по догазификации, которую поставил перед регионами президент России Владимир Путин. И отметил, что растёт число обращений от жителей Ульяновской области с просьбой о газификации населённых пунктов. Глава региона поручил проанализировать, «насколько действенными и полными» являются меры социальной поддержки при газификации их домов и определить потребность в финансовой помощи «для каждой семьи».

По словам исполняющего обязанности главы минэнерго Ульяновской области Александра Черепана, в 2021 году на газификацию населённых пунктов из региональной казны потрачена рекордная сумма — 445 млн рублей. Это позволило построить газопроводы в 28 населённых пунктах, разработать проекты по газификации ещё для 22-х сёл. Новые газопроводы ввели за год в четырёх сёлах, до конца 2021 года планируется запустить ещё восемь внутрипоселковых газопроводов.

Ульяновские власти отмечают, что программа развития газоснабжения и газификации на 2021−2025 годы предусматривает привлечение 6,4 млрд рублей инвестиций «Газпрома» на строительство 620 км газопроводов для 104 населённых пунктов, а также предприятий промышленной зоны «Заволжья» и портовой особой экономической зоны. В настоящее время построено 156 км межпоселковых сетей.

В 2022 году в Ульяновской области завершится строительство 84 км газопроводов в восьми населённых пунктах. На эти цели планируется направить из региональной казны 99,2 млн рублей. Ещё 86,3 млн рублей заложено на завершение разработки проектно-сметной документации для строительства газопроводов в 14 населённых пунктах. В целом за год на газификацию населённых пунктов из регионального бюджета планируется направить 230 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря 2021 года запущены в эксплуатацию газопроводы в сёлах Лесная Хмелёвка и Бригадировка Мелекесского района Ульяновской области, что позволит обеспечить почти 1 тыс. жителей природным газом. Газопроводы здесь начали строить в 2017 году с привлечением средств «Газпрома». На строительство газопровода в Лесной Хмелёвки из областного бюджета затрачено более 30 млн рублей, внутрипоселковый газопровод в Бригадировке обошёлся региональной казне в 22 млн рублей.