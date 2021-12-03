Магас, 3 декабря, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Полиция Кабардино-Балкарии задержала находившегося 27 лет в федеральном розыске подозреваемого по делу об убийстве. Им оказался 52-летний житель Ингушетии. Его поместили в СИЗО, а дело вновь передано следствию, сообщили 3 декабря в пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарии.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Как известно из материалов уголовного дела, убийство было совершено в августе 1994 года в Терском районе Кабардино-Балкарии. В преступлении подозревались два жителя Ингушетии, 25-ти и 24-х лет. Они застрелили свою жертву и, завладев его автомашиной Ауди-80, попытались отогнать её для продажи в соседний регион.

Одного из злоумышленников удалось задержать по горячим следам. Его осудили, отправив на 11 лет в колонию. А соучастник скрылся и все эти годы находился в розыске. Полиции удалось задержать его 1 декабря 2021 года в Ингушетии.