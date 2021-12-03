Осло, , 09:31 — REGNUM Новое правительство Норвегии выступает за то, чтобы ограничить передвижение своих союзников по НАТО возле границ России. Об этом 3 декабря заявила глава норвежского МИД Анникен Витфельдт в беседе с газетой VG.

Солдаты НАТО Daniel Cole

«Для Норвегии важно военное присутствие в близлежащих к нам районах. Но, по нашему мнению, будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы мы будем справляться сами — с помощью норвежских самолетов и фрегатов. Для нас это очень важно», — сказала она.

При этом Витфельдт указала, что она собирается провести обсуждение этого вопроса с Великобританией и США.

«Они могут принимать решения сами. Но мы, в свою очередь, должны защищать интересы Норвегии. А в норвежских интересах заботиться об обороне этих районов самостоятельно, силами норвежских вооруженных сил», — пояснила глава норвежского МИД.

В то же время, Витфельдт добавила, что, по ее мнению, на данный момент присутствие ВС США в районе около границы с Россией не больше, чем в другие периоды «послевоенной эпохи».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября генеральный секретарь Норвежского иммиграционного совета Ян Эгланд в видеообращении подверг критике политику государств-членов НАТО в отношении народа Афганистана.