Тункинский район, Бурятия, , 09:30 — REGNUM В Тункинском районе Бурятии задержан местный житель по обвинению в убийстве брата. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, тело 42-летнего мужчины было найдено в одном из домов села Нуган 1 декабря.

Орудие убийства в Бурятии Следственное управление СКР по Бурятии

Мужчины проживали в доме вдвоём. По версии следствия, вечером того дня братья начали распивать спиртные напитки, после чего легли спать. Через несколько часов потерпевший проснулся и, по словам обвиняемого, начал шуметь.

«Проснувшись от шума, обвиняемый в раздражении взял на кухне нож и нанес им несколько ударов брату в грудь, требуя тишины. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

Успокоившись, мужчина вызвал скорую помощь и полицию. В ходе предварительного допроса он дал признательные показания, рассказав подробности о случившемся. К настоящему времени ему предъявлено обвинение в убийстве и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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