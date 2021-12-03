Москва, 3 декабря, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Архивные документы, рассказывающие о контрнаступлении Красной Армии под Москвой, начавшемся 5 декабря 1941 года, стали доступны широкой общественности. Рассекреченные Министерством обороны документы представлены в новом мультимедийном разделе «Великий поворот под Москвой. Бессмертному подвигу защитников столицы посвящается» на сайте ведомства.

Moscow80years.mil.ru Рассекреченные документы (Боевые приказы штаба 30-й армии)

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Среди опубликованных документов — оперативная карта Генерального штаба Красной Армии с замыслом контрнаступления под Москвой войск Западного фронта, объяснительная записка от 30 ноября 1941 года командующего Западным фронтом генерала армии Георгия Жукова народному комиссару обороны СССР Иосифу Сталину к плану контрнаступления под Москвой, немецкая телеграмма из штаба группы армий «Центр» наступающим немецким войскам, а также указания по инженерному обеспечению обороны населённых пунктов.

Журнал боевых действий Западного фронта с 28 ноября по 5 декабря 1941 года даёт достаточно ясное описание обстановки под Москвой на протяжении всего фронта на всех направлениях. Согласно журналу, особо ожесточенные бои велись на правом крыле фронта, где в ноябре гитлеровцев сдерживали 30-я и 16-я армии, которые затем были усилены 1-й ударной и 20-й армиями. За 1 декабря на страницах журнала уже обозначаются разграничительные линии между ними. Здесь также ежедневно, вплоть до начала общего контрнаступления, отмечается наступательный характер ведения боя подразделениями данных армий.

Контрнаступление началось 5 декабря ударом левого крыла Калининского фронта. Ведя напряжённые бои, советские войска к 7 января вышли на рубеж реки Волга северо-западнее и восточнее Ржева. К весне фашисты были отброшены от столицы на 100, а местами на 250 километров. Полностью были освобождены Тульская, Рязанская и Московская области. Победа советских войск в Битве под Москвой развенчала миф о непобедимости фашисткой Германии.

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«В ходе контрнаступления под Москвой Красная Армия понесла тяжелые потери, поскольку, несмотря на сложившиеся выгодное оперативное положение, истощённость фашистских резервов, рассосредоточенность сил вермахта на обширных территориях, советским воинам всё-таки приходилось наступать в условиях численного превосходства противника в танках и орудиях, что требовало огромного мужества и немалой военной выучки», — отметили в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерством обороны РФ опубликовало архивные документы о Дороге жизни, в том числе о строительстве на дне Ладоги трубопровода для снабжения блокадного Ленинграда топливом.