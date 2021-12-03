Севастополь, , 09:28 — REGNUM В Севастополе подтверждено 195 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства города 3 декабря. Впервые за длительное время в городе выявили менее 200 заболевших. Накануне, 2 декабря, сообщалось о 201 новом заразившемся.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 49 370 человек», — уточнили в пресс-службе.

Выздоровели на данный момент 45 192 человека, в том числе за последние сутки выписаны 196 пациентов. Число жертв СOVID-19 в Севастополе на 3 декабря составляет 1 473 человека, за последние сутки скончались восемь ковид-пациентов, в возрасте от 29 до 84 лет.