Тяньцзинь, Китай, 3 декабря, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Глава Управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Со Хун, находящийся с визитом в Тяньцзине, встретился 2 декабря с начальником канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. Об этом сообщает сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на свои источники.

(сс) David290 Тяньцзинь

В ходе встречи представитель Китая заявил, что Пекин и Сеул рассматривают друг друга в качестве близких соседей и партнёров.

Он отметил, что две страны, будучи одними из ведущих экономик мира и защитниками свободной торговли, должны продолжать использовать взаимодополняемые преимущества, а также обеспечивать стабильность и бесперебойное функционирование производственных и логистических цепочек.

В свою очередь, Со Хун отметил, что Южная Корея уделяет большое внимание развитию отношений с Китаем и рассчитывает на более тесные контакты на высоком уровне, на углубление практического сотрудничества в торгово-экономической и культурной областях.

Глава Управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи также выразил надежду на то, что две страны не пожалеют усилий для установления прочного мира на Корейском полуострове и продолжения сотрудничества в регионе.