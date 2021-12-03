Кабул, , 09:27 — REGNUM Всемирная продовольственная программа (ВПП) объявила, что в следующем году ей потребуется 2,6 миллиарда долларов для удовлетворения потребностей афганского народа, пишет «8 Собх».

По данным агентства, 3,2 миллиона детей в Афганистане в настоящее время сталкиваются с серьезным голодом и его опасными последствиями.

По данным Всемирной продовольственной программы, гуманитарные потребности в Афганистане увеличились, и в настоящее время 23 миллиона человек нуждаются в срочной продовольственной помощи.

Таким образом, Всемирная продовольственная программа реально озвучила обеспокоенность ООН по поводу Афганистана. В такой ситуации, по мнению агентства, необходимо отделить гуманитарную помощь от политических дебатов.

Всемирная продовольственная программа подчеркивает, что ни в чем не повинные люди Афганистана и их дети — не могут быть обречены на голодную смерть «из-за геополитической лотереи».

ВПП также сообщает, что обладает новыми видео‑ и фотоматериалами из отдаленных районов страны, которые являются свидетельствами царящих в стране засухи, экономического коллапса и социально-экономических последствий COVID-19.

Кроме того, Всемирная продовольственная программа предупредила, что, если оставить без внимания нужды агентства, его сотрудники столкнутся с дефицитом бюджета на переднем крае гуманитарного кризиса.

Ранее ООН объявила, что в Афганистане наступил кризис в здравоохранении и экономике. Агентство заявило, что 18 миллионов афганцев голодают, и предупредило, что может произойти гуманитарная катастрофа, если афганскому народу не будет оказана помощь.

Кризис в Афганистане обретает новую форму в то время, когда, несмотря на продолжающуюся гуманитарную помощь со стороны некоторых организаций, большинство стран прекратили оказание помощи Афганистану.