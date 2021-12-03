Чита, , 09:27 — REGNUM В Забайкальском крае полностью завершил ревакцинацию от COVID-19 лётный состав дислоцированной в регионе авиачасти штурмовой авиации армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО). Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Летчик Су-25 Mil.ru

пресс-служба ВВО «Военнослужащие получили первый и второй компоненты отечественного препарата «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») в поликлинике военного клинического госпиталя в Чите».

Отмечается, что ревакцинацию на добровольной основе проходили пилоты штурмовиков Су-25. Перед процедурой все они прошли предварительный медосмотр и получили необходимые консультации у специалистов медицинской службы части.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Поволжье ревакцинацию от коронавирусной инфекции прошли более одной тысячи иностранных курсантов специальных факультетов военных вузов.

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