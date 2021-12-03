Чита, 3 декабря 2021, 09:27 — REGNUM В Забайкальском крае полностью завершил ревакцинацию от COVID-19 лётный состав дислоцированной в регионе авиачасти штурмовой авиации армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО). Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.
Отмечается, что ревакцинацию на добровольной основе проходили пилоты штурмовиков Су-25. Перед процедурой все они прошли предварительный медосмотр и получили необходимые консультации у специалистов медицинской службы части.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Поволжье ревакцинацию от коронавирусной инфекции прошли более одной тысячи иностранных курсантов специальных факультетов военных вузов.
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