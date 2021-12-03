Якутск, , 09:26 — REGNUM Всё, что разрешили организациям Якутии с массовым посещением людей, по факту итак действовало. Такое мнение высказал в своём телеграм-канале 3 декабря политолог и журналист республики Виталий Обедин. Он назвал действительно послаблением только разрешение проводить спортивные мероприятия.

QR-код Иван Шилов © ИА REGNUM

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«3 декабря вышел обновленный указ, в котором нарисовали формальное смягчение пандемийных ограничений. Предыдущий от 30 ноября спешно подписали только потому, что в последний момент вспомнили — в этот день истекает срок действия ВСЕХ ограничений. Послабления носят декоративный характер. Практически все, что «разрешили» по факту итак действовало. Ну, может кроме спортивных мероприятий», — отметил Виталий Обедин.

Формулировку «работать без ограничений», применённую к организациям республики, эксперт назвал в принципе странной потому, что во всех местах массового посещения людей будут требовать QR-коды.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии разрешили проводить спортивные мероприятия без зрителей и в целом смягчили антиковидные ограничения. Соответствующие изменения внесены в указ главы Якутии «О режиме повышенной готовности на территории Якутии и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции».