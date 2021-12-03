Ростов-на-Дону, 3 декабря, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Малярный цех загорелся в исправительной колонии Ростовской области. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

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По некоторым сведениям, площадь пожара составила 150 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

О случившемся сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Официального подтверждения данной информации нет ни на сайте донского управления ФСИН России, ни на сайте регионального управления МЧС России.