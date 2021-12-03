Бишкек, 3 декабря, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Азиатский банк развития планирует выделить $50 млн 650 тысяч (3 млрд 746 млн рублей) на закупку работающих на электричестве автобусов и улучшение транспортной инфраструктуры в столице Киргизии. Об этом сообщила пресс-служба международной финансовой организации 2 декабря.

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В АБР считают, что расширение парка общественного электротранспорта позволит улучшить качество воздуха, сократить выбросы углекислого газа и снизить загруженность дорог в Бишкеке.

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Деньги киргизские власти могут получить в виде кредита в размере $25 млн (1 млрд 849 млн рублей), гранта на такую же сумму и софинансирования из Фонда технологий высокого уровня в размере $650 тысяч (48 млн рублей).

На эти деньги правительство Киргизии должно будет приобрести 120 современных аккумуляторных электрических автобусов, которые заменят устаревшие троллейбусы и автобусы, работающие на дизельном топливе.

Также проект предусматривает модернизацию двух троллейбусных депо и создание коридора «зеленой мобильности» протяжённостью 3,5 км для увеличения скорости движения автобусов в центре киргизской столицы.

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