История вопроса

Внешнюю политику страны условно можно разделить на несколько этапов. Первый — с момента обретения независимости в 1991 году до смерти первого президента страны Ислама Каримова в 2016 году. Новым этапом развития внешней политики принято считать период с 2016 года и по настоящее время, когда страну возглавил преемник Каримова Шавкат Мирзиёев.



При Исламе Каримове внешняя политика страны строилась на принципах неучастия в различных интеграционных и военно-политических объединениях, таких как ЕАЭС и ОДКБ (членство Узбекистана приостановлено с 2012 года). Однако, страна является членом ШОС и Тюркского совета.

При Мирзиёеве Узбекистану снова предложили членство в ЕАЭС и ОДКБ. Ташкент пока молчит и работает над собственным объединением, которое в настоящий момент имеет ограниченный круг интересов — транспортную связанность стран Туркестана, упрощение перемещений между странами региона (проект виза «Шелкового пути») и создание ЗСТ между странами-соседями.



В рамках Туркестана Узбекистан ведет борьбу с Казахстаном за звание регионального лидера.