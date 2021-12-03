Ташкент, 3 декабря, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В 2023 году Узбекистан примет 25-ю сессию Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO). Об этом сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

«Город Самарканд выбран местом проведения престижного мероприятия по итогам голосования в рамках 24-й сессии Генассамблеи в Мадриде (Испания)», — сообщил Асадов.

По словам заместителя премьер-министра Узбекистана, министр туризма и спорта Азиз Абдухакимова «это (избрание Самарканда) стало результатом политики, проводимой президентом нашей страны, развития туристического сектора и усилий по повышению престижа страны на мировой арене».

»Проведение сессии Генеральной ассамблеи UNWTO в древнем Самарканде привлечёт более тысячи иностранных гостей и принесёт доход местному населению и ремесленникам. Кроме того, проведение мероприятия высокого уровня в Узбекистане послужит продвижению туристического потенциала страны», — отметил Абдухакимов.