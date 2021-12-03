Саратов, , 09:22 — REGNUM В Саратовской области ежедневно снижается количество новых выявленных случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки зарегистрировали 546 заболевших, днем ранее подтвердился 571 случай инфицирования, сообщает 3 декабря региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Permkrai.ru

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Из числа новых заболевших пневмония диагностирована у 103 пациентов, с признаками ОРВИ — 440 человек, у троих пациентов бессимптомное течение заболевания. На стационарном лечении находятся 2378 пациентов, на амбулаторном — 10 130 человек.

С начала наблюдения по состоянию на 3 декабря в регионе зарегистрировали 122 013 случаев заражения. Выздоровели всего 105 007 носителей вируса, в том числе за сутки — 582 пациента.

Наибольшее количество заболевших за прошедший день выявили в Саратове — 313 случаев, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 154 пациента, до 20 лет — 76 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области сделано 1 501 459 тестов на коронавирус, из них за неделю в лабораториях провели 21 974 исследования в отношении 21 533 человека.

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