Джакарта, , 09:21 — REGNUM Посол Индонезии в Бельгии, Люксембурге и Европейском союзе Андри Хади заявил, что всплеск случаев заражения коронавирусом в ряде европейских стран был вызван слишком ранним ослаблением ограничительных мер, сообщает Kompas.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, с мая 2021 года страны Европы начали ослаблять ограничительные меры и пренебрегали протоколами здравоохранения. Охват вакцинацией в нескольких странах Восточной Европы все еще остается низким.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо предупредил о распространении штамма «Омикрон», который уже был обнаружен в Сингапуре и Малайзии.

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