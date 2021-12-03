Абакан, , 09:20 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявлен 161 носитель коронавируса, выздоровели 470 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 декабря в правительстве республики.

Тестирование на коронавирус (сс) Е. Самарин. Mos.ru

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В Абакане лабораторно подтверждено 59 случаев COVID-19, в Саяногорске — 24, в Черногорске — 20, в Абазе — пять, в Сорске — три.

С начала 2021 года в Хакасии коронавирус выявлен у 32 702 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря в республике было подтверждено 163 случая заражения.

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