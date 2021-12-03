Москва, 3 декабря, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Российская госкорпорация Роскосмос начнет испытания многоразовой ступени ракеты-носителя в виде беспилотника, которая будет взлетать с аэродрома как самолет, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

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«На один из демонстраторов многоразовой ступени легкой ракеты «Крыло-СВ» будет установлено шасси и турбореактивный двигатель, а также носовой обтекатель, как у самолета, которые позволят ей взлетать, выполнять полет и затем возвращаться на аэродром», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что фактически, это будет беспилотник, созданный на базе будущей ракетной ступени для проверки характеристик полета ступени в атмосфере.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года разработчик возвращаемой ступени «Крыло-СВ» — КБ имени Владимира Мясищева защитило аванпроект в ФПИ. Предполагается, что после выхода ракеты на заданную высоту произойдёт раскрытие крыла и запуск реактивного двигателя, с их помощью первая ступень вернется на Землю.

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