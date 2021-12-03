Ижевск, 3 декабря, 2021, 09:19 — ИА Регнум. В ноябре текущего года из Удмуртии в другие регионы России отправлено 3857 хвойных деревьев, в основном — это ель и сосна. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю Готовые к отправке ели

В частности, новогодние ёлки отправились в Краснодарский край, Татарию, Ленинградскую и Ростовскую области.

Все отправленные партии соответствуют правилам и нормам карантина растений, карантинные организмы не выявлены. В управлении отметили, что в преддверии Нового года хвойные деревья отправляются из Удмуртии традиционно.

Как сообщало ИА REGNUM, на дорогах Удмуртии с целью контроля легальности заготовки хвойных деревьев создано 48 постов. Рейды по выявлению незаконных рубок и охране хвойных насаждений проводятся силами государственных инспекторов федерального государственного лесного надзора совместно с сотрудниками МВД по региону.