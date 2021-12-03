Москва, , 09:19 — REGNUM Финансирование территории опережающего развития «Забайкалье» увеличено до 13,7 млрд рублей. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает телеграм-канал российского правительства. Средства будут направлены на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для нового инвестиционного проекта — горно-металлургического комбината в Забайкальском крае.

Дорогами Забайкалья Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Объем федерального финансирования вырастет с 2,4 млрд рублей до 13,7 млрд рублей. На эти средства запланировано строительство сетей электро‑ и энергоснабжения, водозаборного узла, железнодорожных путей и автомобильной дороги.

Ожидается, что предприятие заработает в 2022 году и позволит привлечь в регион более 53 млрд рублей частных инвестиций и создать не менее 1,8 тыс. рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года правительство РФ утвердило расширение границ территорий опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» и «Бурятия». Согласно документу, ТОР пополнился территориями Улётовского и Читинского районов Забайкальского края.

Кроме того, увеличился перечень разрешённых видов деятельности и выросли затраты на 1,3 млрд рублей на создание инфраструктуры для резидентов.

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