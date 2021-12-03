Турочакский район, Алтай, , 09:19 — REGNUM Центральный районный суд в Тюмени рассмотрел иск Горно-Алтайского межрайонного природоохранного прокурора к золотодобывающей организации «Вера». Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Республики Алтай.

Добыча золота Terneyau.ru

Ранее в ходе прокурорской проверки выяснилось, что компания при добыче россыпного золота в долине реки Чулта Турочакского района не произвело рекультивацию нарушенных земель лесного фонда.

«Кроме того, ООО «Вера» допущены нарушения правил санитарной безопасности в лесах и заготовки древесины, а также правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима при складировании древесины», — отметили в надзорном ведомстве.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать компанию провести рекультивацию земель, а также вывезти древесину. Судья с доводами истца согласился и удовлетворил иск.

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