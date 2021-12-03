Ташкент, 3 декабря, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 2 декабря состоялось видеоселекторное совещание по вопросам развития промышленности строительных материалов и жилищного обеспечения населения. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

Отмечается, что на совещании отмечена целесообразность создания строительных кластеров в каждом регионе.

«Для сокращения расходов на инфраструктуру эти кластеры необходимо создавать вокруг источников сырья или крупных предприятий. Например, кластер в Газгане показал свою эффективность. Точно так же в Узбекистанском районе запускаются 11 предприятий по цементу, гипсокартону, железобетону, металлическим изделиям, сухим смесям. Если создать рядом с ними центры логистики, научных исследований и инноваций, современную лабораторию, аналитический отдел, появится кластер, конкурентоспособный на экспортном и внутреннем рынках», — сказал Мирзиёев.

В связи с этим на совещании ответственным лицам поручено специализировать 24 района на производство стройматериалов и реализовать соответствующие проекты.

«В следующем году на геологические работы в этих районах будет направлено 100 миллиардов сумов (один доллар-10 800 сумов), на инфраструктуру новообразованных кластеров — 200 миллиардов сумов», — говорится в сообщении.

Кроме того, строительным кластерам будут предоставлены револьверные кредиты на 10 миллиардов сумов на пополнение оборотных средств, долгосрочные кредиты в размере 2 миллионов долларов на приобретение современной техники и оборудования, а также таможенные льготы сроком на 2 года.