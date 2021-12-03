Вашингтон, , 09:17 — REGNUM Власти США не могут принять решение об отмене ограничений на авиасообщение, введенных с рядом стран из-за появления нового штамма коронавируса «Омикрон», пока не изучат степень его угрозы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 2 декабря на брифинге.

Аэропорт Alan Levine

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По ее словам, оценкой опасности новой разновидности SARS-CoV-2 занимаются Центр по контролю за распространением заболеваний (CDC) и медицинские эксперты. Кроме того, Псаки сообщила, что американская администрация продолжит рассматривать вопрос о целесообразности введения дополнительных ограничительных мер по коронавирусу.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря в американском штате Нью-Йорк были зафиксированы по меньшей мере пять новых случаев заражения штаммом «Омикрон».

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