Ярославль, 3 декабря, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В Ярославль прибыла первая партия автобусов московского ООО «Ранд-Транс». Об этом сообщает правительство Ярославской области. Всего в город должно приехать 170 новых автобусов.

Yarregion.ru Новые автобусы

«Как мы изначально договаривались, выход на маршруты будет происходить поэтапно. Новые перевозчики, с которыми заключены договоры, не позднее середины декабря выведут на маршруты в Ярославле 170 автобусов с экипажами водителей. Первые автобусы уже прибыли в город. Автобусы едут из разных регионов — это и Сочи, и Санкт-Петербург, Московская, Волгоградская, Самарская области и другие. Площадки автотранспортных предприятий готовы к их приезду», — рассказал врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

На маршруты новая техника должна выйти до 5 декабря.

«Водителям нужно хотя бы немного привыкнуть к городу. Выходные для этого — самые подходящие дни. Не такой насыщенный трафик на дорогах, нет пробок. Конечно, пары дней водителям будет мало, чтобы запомнить маршруты, поэтому прошу жителей отнестись к этому с пониманием и, по возможности, помогать», — попросил ярославцев глава региона.

Договорённость о сотрудничестве сейчас заключена с двумя перевозчиками — «Ранд-Транс» и Национальной транспортной ассоциацией. Продолжаются переговоры с «Автолайном», решение фирма должна принять до конца этой недели, сообщили в областном правительстве.