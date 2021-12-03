Москва, , 09:16 — REGNUM Между Москвой и Евпаторией (Крым) запустят прямой железнодорожный маршрут. Поезд начнет курсировать в марте 2022 года, передают РИА Новости со ссылкой на оператора железнодорожных перевозок «Гранд Сервис Экспресс».

Поезд Москва — Евпатория является сезонным и приостанавливает курсирование зимой. Первый поезд после зимы отправится из Москвы 28 февраля и прибудет в Евпаторию 2 марта. Из Евпатории он отправится 2 марта.

Пассажирские рейсы будут выполняться через день. Время в пути от Москвы до Евпатории составит 34 часа 40 минут. В состав поездов «Таврия» входят комфортабельные одноэтажные и двухэтажные вагоны.

ИА REGNUM ранее сообщало, из Кабардино-Балкарии на Черноморское побережье в летнем курортном сезоне 2021 года запустили прямой поезд.

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