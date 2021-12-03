Пермь, 3 декабря, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В Перми по факту гибели мальчика 2011 года рождения возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону.

Уголовное дело

По версии следствия, 1 декабря, находясь дома — в квартире многоэтажного здания по улице Лодыгина — школьник получил электротравму. Ребенок скончался до приезда скорой помощи.

Уголовное производство возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи устанавливают все обстоятельства гибели мальчика.