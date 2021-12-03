Якутск, 3 декабря, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Стал фигурантом уголовного дела житель Якутии, который путешествовал по республике с вездеходом, привязанным на крыше, и пассажирами в салоне. Мужчина работал таксистом и теперь ответит за оказание небезопасных услуг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Автомобиль

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Масса груза, который водитель перевозил на расстояние около 900 км, составляла 800 кг. Вездеход был закреплён на крыше минивена. В салоне автомобиля находились пассажиры.

«Это могло повлиять на управляемость и безопасность движения автомобиля, повлечь за собой причинение вреда жизни и здоровью пассажиров», — констатировали в прокуратуре.

Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Обвинительное заключение утверждено и направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронеже мужчина катался на крыше автомобиля. И он, и водитель машины оштрафованы.