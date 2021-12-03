Санкт-Петербург, , 09:10 — REGNUM В сентябре 2022 года может стартовать российская экспедиция, участники которой реализуют десятки, в том числе уникальных, научных проектов. Как сообщил директор представительства Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ) в Москве Юрий Сычев, специалисты отправятся на научно-экспедиционном судне «Академик Трешников».

Арктика Christopher Michel

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В рамках научной программы СП-2022 возле вмерзшего в лед судна будет разбит ледовый лагерь, созданы взлетно-посадочная полоса, вертолётная площадка.

Как пояснил главный научный сотрудник Московского государственного технологического университета «Станкин» Алексей Надыкто, в программе имеется широкий аспект исследований, которые до последнего времени не проводились в арктических условиях. Это в первую очередь исследования аэрозолей, их физико-химического состава, арктических свойств и микробиологических характеристик.

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«Проведение данной экспедиции позволит использовать имеющееся судно и имеющиеся ресурсы в качестве платформы для проведения практических тестов современных отечественных технологий», — цитирует ТАСС Надыкто.

Также участникам экспедиции предстоят и экологические исследования. В том числе и сравнительно новая проблема для Арктики — загрязнения пластиком и микропластиком.