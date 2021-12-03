Обнинск, Калужская область, 3 декабря, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении 67-летнего жителя Обнинска, который подозревается в насильственных действиях сексуального характера, сообщили 3 декабря корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия

По версии следствия, 29 ноября днём восьмилетняя девочка, возвращаясь домой из школы, зашла в подъезд своего дома. Пенсионер направился вслед за ребенком. Догнав девочку на лестничной площадке, мужчина начал прикасаться к её телу, однако злоумышленника спугнул шум открывающейся двери. Девочка воспользовалась его замешательством и убежала.

Несостоявшийся насильник был задержан на следующий день после совершения преступления. Первоначальные следственные действия подтвердили причастность задержанного к посягательству на ребенка. Судом по ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.