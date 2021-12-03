Кызыл, , 09:08 — REGNUM В Туве число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала 2021 года достигло 16 015. За минувшие сутки выявили 55 новых носителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Лидерами по приросту стали Кызыл и Кызылский район, где зарегистрировано 17 и 15 новых случаев соответственно. Диагноз также подтвердился у жителей Дзун-Хемчикского, Овюрского, Монгун-Тайгинского, Сут-Хольского и других районов.

«Из 55 заболевших мужчин — 18, женщин — 37. По возрасту: детей до 17 лет — 18, от 18 до 49 лет — 17, от 50 до 64 лет — 10, старше 65 лет — 10», — отметили в ведомстве.

По данным на 3 декабря, в ковидных стационарах республики лечатся 339 пациентов, в том числе 30 детей и 13 беременных женщин. Состояние 74 больных оценивается, как тяжёлое. Занятость коечного фонда составила 66,5%. Амбулаторное лечение на дому проходят ещё 152 носителя.